L'universo narrativo e creativo del grande Daniel Pennac

Si tratta di uno degli scrittori di maggiore successo a livello mondiale, narratore divenuto celebre per una serie di romanzi che hanno per protagonisti Benjamin Malaussène, la sua squinternata famiglia e il quartiere parigino di Belleville. Il grande Daniel Pennac sale adesso sul palcoscenico per un incontro teatrale nato dal desiderio di raccontare e condividere il suo universo narrativo e creativo, un montaggio che mette in evidenza alcuni passaggi dei suoi ultimi adattamenti teatrali uniti nella magia della scena.



Questo inedito spettacolo che mescola i pensieri, i racconti e le opere di narrativa di Pennac, sarà in esclusiva al Teatro Verdi di Pordenone nella mattinata di domani, mercoledì 1^ dicembre, alle 10.45, in una rappresentazione pensata per gli studenti della Scuole Superiori che il Verdi ha anche voluto aprire a tutto il pubblico interessato al prezzo speciale di 7euro. In compagnia di Pako Ioffredo e Demi Licata, le musiche di Alice Loup e la mise en espace di Clara Bauer, Pennac in scena entra fra le pieghe dei suoi libri in quella linea di confine fra interpretazione e narrazione, lettura e recitazione. Il reading – frutto del lavoro della Compagniemia, Mouvement International Artistique - mette in evidenza alcuni passaggi degli ultimi adattamenti teatrali di Pennac che attraverso la magia della scena disegnano l'universo narrativo e onirico dell'autore L'incontro si svolge in lingua italiana ed in lingua francese, tradotta dal vivo in italiano.



In base al DL 172/21 è stato introdotto il cosiddetto “Green Pass rafforzato” pertanto, l’accesso a Teatro sarà consentito ai possessori di “certificazione verde covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione”. In attesa dell’aggiornamento dei sistemi di controllo informatici, oltre alla verifica del QR code del certificato vaccinale tramite App C19, sarà verificato: il Certificato verde COVID-19 cartaceo o in alternativa il Certificato digitale su APP Immuni sezione “più dettagli” o il Certificato digitale su APP IO sezione “dettagli”.Info e biglietti sul sito teatroverdipordenone.it e in biglietteria (0434 247624).