L'uso della Storia

“La storia e il suo uso. Il passato nel discorso pubblico del presente” è la conferenza, organizzata da Anpi di Udine e Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, che si svolgerà al teatro Palamostre sabato 15 febbraio, dalle 9 alle 12.30. L'incontro, a ingresso libero, è rivolto a tutti gli interessati al tema e propone una riflessione sull'utilizzo consapevole dei repertori documentari e archivistici come base nell'analisi e nella produzione di testi a carattere storico per evitare una lettura strumentale del passato.



La mattinata si aprirà con la proiezione del filmato, risalente al 1945, della Liberazione di Udine. Il giornalista Paolo Medeossi delineerà il contesto in cui è avvenuto il ritrovamento della pellicola. Poi, lo storico Mirco Carrattieri, direttore generale dell'Istituto nazionale “Ferruccio Parri” di Milano, si soffermerrà sull'uso che attualmente si fa della storia e della public history. Seguirà il graphic designer Matteo Molinaro, che confronterà tre immagini significative del passato e del presente utilizzate come mezzo di comunicazione visiva nella propaganda politica, tra persuasione e falsificazione. Infine, lo storico Franco Cecotti, già presidente dell'Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea nel FVG e uno dei massimi esperti sul dramma delle foibe e dell'esodo, interverrà sul tema “Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato a Trieste”. La conferenza sarà moderata da Antonella Lestani, presidente dell'Anpi di Udine.