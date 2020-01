La ‘modernità’ dell’Unione Sovietica

Un percorso a tappe con una selezione di immagini realizzate da Roberto Conte e Stefano Perego, già pubblicate nel volume Soviet Asia, che documentano alcune delle architetture, tutt’oggi sopravvissute, realizzate tra gli anni ‘50 e la caduta dell’Urss nei territori delle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Tagikistan. Modernistan - architettura modernista sovietica in Asia Centrale è il titolo della mostra aperta al Mercato coperto di Trieste, dal 16 al 25 gennaio, prodotta dal Trieste film festival. Le opere esposte, come suggerito dagli autori, testimoniano la contaminazione “tra le suggestioni estetiche locali e l’impulso sovranazionale della modernità proposta dal socialismo”: un tentativo di raccontare la peculiare ibridazione culturale nell’Asia Centrale nel dopoguerra. Un’epoca in cui il fenomeno architettonico noto come modernismo sovietico raggiunse quei territori, dalla morte di Stalin nel 1953 all’implosione dell’Urss. Il risultato è sorprendente, avendo prodotto “numerose architetture che intercettano sia le suggestioni estetiche locali e tradizionali, sia l’impulso sovranazionale della modernità proposta dal socialismo, creando architetture ancora oggi in grado di raccontarci un mondo che non c’è più”.