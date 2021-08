La Bibbia a cielo aperto di Cercivento

Da anni, mosaici, murales e affreschi sulle pareti di case pubbliche e private, nelle vie e nelle piazze di Cercivento, trasformano un piccolo paese di montagna in Una Bibbia a cielo aperto. Il progetto Icona: una finestra sul mistero di Dio, visibile fino al 30 settembre, mette la Sacra Scrittura, in lingua italiana e friulana, a disposizione dei turisti e di tutti coloro che vogliano scoprirne la bellezza, in forma di percorso culturale e riflessione spirituale.

Camminando per le vie del paese, si svelano al visitatore le immagini dei brani biblici che segnano il cammino dell’uomo. Le Sacre Scritture prendono forma di mosaici, dipinti e fotoceramiche di grandi dimensioni nelle rappresentazioni iconografiche di Marko Ivan Rupnik, Paolo Orlando e nelle riproduzioni delle opere di grandi artisti della storia dell’arte Raffaello, Caravaggio, Tiepolo..). La piazza della Pieve raccoglie il racconto iconografico dei momenti fondamentali della storia della Salvezza; lungo le strade di Cercivento di Sopra si sviluppa la Via di Maria; la via della Misericordia si ispira ad alcuni episodi biblici evocati da papa Francesco. La Canonica affrescata da Paolo Orlando dà vita agli episodi salienti della vita di Gesù, mentre il Giudizio Universale di Michelangelo è riprodotto in fotoceramica sulla facciata della Casa Dassi.