La Biblioteca del Consiglio regionale Fvg accessibile dal Web

#IORESTOACASA e vado su Biblioest è il motto con il quale la Biblioteca "Livio Paladin" del Consiglio regionale Fvg apre il suo ricchissimo patrimonio librario alla rete attraverso il circuito delle biblioteche del Polo TSA dell'Università di Trieste e del Friuli Venezia Giulia nel quale è inserita.



Con una nota, infatti, la Biblioteca consiliare fa sapere di voler stare, in questo momento di difficoltà, vicino ai propri lettori, aiutandoli a trascorrere queste lunghe giornate in compagnia di libri e di altri prodotti digitali di qualità.



Sul portale www.biblioest.it sono disponibili circa 1500 ebook di narrativa e saggistica dei principali editori italiani e circa 300.000 risorse digitali. La Biblioteca Paladin partecipa con l'intero suo patrimonio di pubblicazioni, oltre 50 mila volumi.



Chi non si fosse mai recato nelle biblioteche del Polo, da oggi ha la possibilità di accedere all'offerta digitale, registrandosi direttamente sul portale Biblioest.



Cliccando sul bottone Accedi - Non sei ancora registrato? si apre una pagina in cui l'utente potrà inserire i propri dati. Poi arriverà una email con username e password. A quel punto potrà scaricare i materiali digitali come un normale utente.



Questa iscrizione ha un'abilitazione che dura 3 mesi, dopo i quali l'utente dovrà recarsi in una biblioteca del circuito per completare l'iscrizione.



Quanto alla Biblioteca consiliare, pur chiusa al pubblico, prosegue con i suoi operatori l'attività di acquisizione e catalogazione nonchè di assistenza e consulenza ai suoi utenti.