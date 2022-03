La biblioteca di Casarsa dedica una sala a Pasolini

Sarà intitolata a Pier Paolo Pasolini la prima sala tematica della nuova Biblioteca civica di Casarsa della Delizia, che sta prendendo forma nella restaurata barchessa di palazzo Burovich de Zmajevich, sede municipale. La sala, che ospiterà 500 tra libri di e su Pasolini, sarà inaugurata alle 10 sabato 5 marzo, giorno del centenario dalla nascita del poeta.



"Onoreremo così - spiegano la sindaca Lavinia Clarotto e l'assessore alle Politiche culturali e del territorio Fabio Cristante - la memoria del nostro concittadino poeta, scrittore, regista e intellettuale. Una voce, la sua, che non ha mai smesso di risuonare forte nell'analisi della società e che proprio in occasione del centenario è fondamentale andare a rileggere, anche perché il suo pensiero ci può aiutare a capire i giorni difficili che stiamo vivendo. Una voce, che ha cantato e raccontato la nostra terra e la nostra lingua friulana, in versi e testi che fanno parte della nostra storia di comunità".



La nuova biblioteca sarà poi aperta al pubblico entro il 21 marzo, a conclusione del trasloco in corso dei circa 36 mila volumi dall'attuale sede di via XI febbraio all'attuale."Jo i nas ta l'odòur che la ploja, a suspira tai pras, di erba viva": questo verso di Pasolini apre il programma degli eventi della Città di Casarsa della Delizia - Assessorato alle Politiche culturali e del territorio insieme al Centro Studi Pasolini e in collaborazione con la Pro Casarsa della Delizia e Fondazione Pordenonelegge prevede altri appuntamenti.Sabato 5 marzo al Teatro Pier Paolo Pasolini alle 17.30 "Nubi. Canto a Pasolini":concerto di e con Marco Brosolo (chitarra, voce e sintetizzatore) insieme a Stefanpaul (pianoforte), Leo Virgili (theremin e trombone) e con la partecipazione di Klaus Martini.Lunedì 7 marzo a Palazzo Burovich de Zmajevich, in sala consiliare alle 20.45 "Luoghi in versi", esplorazione paesologica con il poeta Franco Arminio e suggestioni musicali a cura del violinista Nicola Mansutti.Ingresso libero, prenotazione consigliata: cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it - cell. 335-7929497.L’ingresso agli eventi è consentito esclusivamente agli spettatori muniti di Green Pass “rafforzato” e mascherina Ffp2.