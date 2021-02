La biblioteca di Latisana compie 50 anni. Il 27 febbraio 1971, infatti, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 24, istituì la biblioteca comunale e approvò il suo statuto.



La biblioteca si prepara a festeggiare questo importante anniversario con degli eventi in diretta sulla pagina Facebook del Comune con il progetto "50 anni pieni di libri" e la rassegna "Riflettori sul nord-est".



Si parte stasera, venerdì 19 febbraio, con le storie della buonanotte raccontate da Luca Zalatu a bambini dai 3 anni in su, scelte tra i più bei libri per bambini piccoli di questi 5cinque decenni, ma il progetto "50 anni pieni di libri" - ideato dalla biblioteca assieme all'Associazione Culturale 0432 - si sta già svolgendo da qualche tempo, infatti gli alunni della scuola primaria di Latisanotta stanno leggendo 15 libri, selezionati all'interno della migliore editoria per ragazzi di questi ultimi 50 anni, e la prossima settimana sapremo i cinque titoli prescelti, che verranno presentati durante la diretta Facebook di sabato 27 febbraio alle ore 10.30.



L'evento sarà preceduto, venerdì 26 febbraio alle ore 18.00, dal primo appuntamento della rassegna letteraria di confine "Riflettori sul nord-est", che accompagna l'uscita del nuovo bando del Premio Letterario Internazionale "Latisana per il Nord-Est" (28a edizione).

Sarà ospite Paolo Patui col suo nuovo libro 'Alfabeto friulano delle rimozioni' (Bottega Errante); presentazione a cura di Nicoletta Simoncello. Introdurrà l'incontro l'Assessore alla Cultura Daniela Lizzi.