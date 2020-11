La biblioteca di Monfalcone ospita Mancuso e Floridi

I primi due appuntamenti di Filosofia della rassegna “Un’etica per il futuro” saranno trasmessi online sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della Biblioteca comunale di Monfalcone: l’intervento di Vito Mancuso su “Il coraggio e la paura” è in programma giovedì 19 novembre alle ore 18.30, mentre quello di Luciano Floridi su “L’infosfera” giovedì 26 novembre alle ore 18.30.



Vito Mancuso, classe 1962, è stato docente di Teologia moderna e contemporanea alla Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011; dal 2013 al 2014 è stato docente di "Storia delle dottrine Teologiche" all'Università degli Studi di Padova; dal 2009 al 2017 ha collaborato con il quotidiano “La Repubblica”. I suoi scritti hanno suscitato notevole attenzione da parte del pubblico, in particolare "L’anima e il suo destino" (Raffaello Cortina, 2007),"Io e Dio Una guida dei perplessi" (Garzanti, 2011), "Il principio passione La forza che ci spinge ad amare" (Garzanti 2013), "Dio e il suo destino" (Garzanti 2015), quattro bestseller da oltre centomila copie con traduzioni in altre lingue e una poderosa rassegna stampa, radiofonica e televisiva. Il suo pensiero è oggetto di notevole attenzione da parte del pubblico per le posizioni non sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico sia in campo strettamente dogmatico. Il suo ultimo libro è "Il Coraggio e la Paura" (Garzanti Editore, giugno 2020).



Luciano Floridi (Roma, 1964), una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea, è professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di Oxford e presidente del Data Ethics Group dell’Alan Turing Institute. In Italia ha pubblicato numerosi saggi tra cui: Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione (2009); La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo (2017); Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale (2020).La rassegna, giunta alla terza edizione, è organizzata dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con il Liceo Buonarroti di Monfalcone, promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Monfalcone. Gli altri appuntamenti in programma, al momento sospesi a causa dell’emergenza COVID-19, saranno calendarizzati quando possibile.