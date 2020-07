La Biblioteca di Monfalcone riapre al pubblico

Riaprono al pubblico le sale studio della Biblioteca di Monfalcone: è possibile tornare a studiare e a leggere giornali e riviste nel palazzo di via Ceriani 10, durante l’orario di apertura (lunedì-sabato 9.00-12.00 / lunedì e mercoledì 16.00-19.00), senza obbligo della prenotazione.

In sala giornali e riviste la permanenza massima è di 45 minuti. Tutti i posti a sedere sono opportunamente distanziati.

Si ricorda che si può studiare in Biblioteca solo con materiale proprio e che non si può accedere liberamente agli scaffali. Per accedere ai locali della Biblioteca è necessario indossare sempre la mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere la distanza di sicurezza. Per le aule studio e la sala giornali e riviste sarà inoltre necessario compilare un registro di accesso. Per restare aggiornati, seguite la pagina Facebook della Biblioteca.