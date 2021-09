La biblioteca di Ronchi dei Legionari raddoppia

Oggi, mercoledì 1 settembre e, poi, mercoledì 8 settembre, la biblioteca comunale di Ronchi dei Legionari raddoppia.

Non ci saranno solo gli ormai gettonatissimi prestiti a sorpresa e le letture per i bimbi, alle 17.30, ad animare la piazzetta della Sandro Pertini, ma anche delle letture ad alta voce dedicata a un pubblico più grande. Entrambe gli appuntamenti sono alle 18.30.

La lettura ad alta voce è magia, condivisione, occasione di riflessione, è emozione e voglia di stare insieme e tante altre cose. Per questo motivo non è assolutamente qualcosa da riservare solo ai bambini, anzi. Se poi si legge buona letteratura, è un momento davvero unico e bellissimo.

Nel primo appuntamento, quello odierno, Francesca Soglian e Beppe Marcon leggeranno dei testi che hanno come argomento la montagna, tratti da Senza mai arrivare in cima. Viaggio in Himalaya di Paolo Cognetti, Inverni lontani e Le vite dell'Altipiano di Mario Rigoni Stern e La pelle dell'orso di Matteo Righetto.

Mercoledì 8 settembre, invece, Cinzia Benussi e Vittorio Simonovich, proporranno che hanno come argomento il mare: il racconto di Luis Sepulveda L'ultima sventura del capitano Valdemar Do Alenteixo, tratto dalla raccolta Storie di Mare, il racconto di Gillo Dorfles Un lago salato, tratto da I mari di Trieste a cura di Federica Manzon, e Tre uomini in barca (per non parlare del cane) di Jerome K. Jerome.

Una nuova occasione per spingere il riconoscimento di “Città che legge” assegnato per il quinto anno consecutivo alla cittadina. Una nuova proposta per animare quella che è la miglior biblioteca dell'isontino, ai primi posti anche in regione.

Ma gli uffici dell’assessorato alla cultura, guidati dalla responsabile Daniela Vittori, hanno già pronto il ricco cartellone autunnale, segno che a Ronchi dei Legionari la cultura non si ferma mai. “Continuiamo a promuovere, a valorizzare la cultura nel tema del libro e della lettura e questo – ha detto l'assessore Benvenuto - grazie all’impegno e l’amore di tutti i nostri dipendenti”.