La biblioteca di Ronchi è la più 'prolifica' del sistema isontino

"Nei primi due mesi del 2021, la biblioteca comunale Sandro Pertini di Ronchi dei Legionari risulta quella più proficua dell’intero sistema che riunisce le 24 biblioteche isontine e non solo", commenta Mauro Benvenuto, Assessore alla cultura del Comune.

"Ovviamente parlano i numeri, con 764 utenti attivi ci sono stati 4.828 prestiti locali, interprestito in entrata 1.042 e interprestiti in uscita 1.079. Segue la Biblioteca di Monfalcone con quasi mille prestiti in meno. Numeri che vedono la nostra biblioteca traino dell’intero sistema biblioGo. Con 25 ore di apertura media settimanale nelle quasi otto settimane passate, la media è molto alta in un contesto ancora di difficile situazione dovuta all’emergenza sanitaria. Gli utenti totali sono 8.064 mentri i nuovi iscritti in questi due mesi sono 49".

"Questo sta a significare come la realtà della biblioteca è consolidata ma fondamentalmente amata da tutti i nostri lettori. Sono risultati di eccellenza che premiano il nostro personale dell’assessorato alla cultura e della biblioteca grazie alle loro competenze, conoscenze e alle loro idee, ma premia anche l’enorme lavoro della nostra cooperativa e dei ragazzi del servizio civile", prosegue Benvenuto.

"Fra pochi giorni i ragazzi termineranno la loro esperienza e di sicuro peserà nel nostro lavoro quotidiano ma ci auguriamo, visto il nuovo bando, che a breve arriveranno nuovi giovani. Seppur con spazi sempre più ridotti, continiamo a investire nella nostra biblioteca in un Comune con una forte attitudine culturale, un punto di riferimento per tutti i cittadini", conclude Benvenuto.