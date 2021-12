La Biblioteca di Ruda potrà beneficiare dell’Art Bonus

La Giunta Comunale di Ruda ha deciso di procedere alla registrazione del Comune di Ruda, in particolare della Biblioteca “Luigi Chiozza”, quale ente beneficiario di Art Bonus. Per Art Bonus si fa riferimento alla legge di stabilità 2016 che prevede agevolazioni fiscali pari al 65% per le erogazioni liberali di qualsivoglia benefattore (aziende o persone fisiche) a sostegno della cultura.

La registrazione ha già permesso di pubblicare sul portale Art Bonus il primo intervento: la pubblicazione del libro “C’era una volta Ruda” di Luigi Gratton, volume sulla storia e sulla cultura del paese.

“È con grande soddisfazione che annunciamo questo progetto, il primo di una serie, che ha l'obiettivo di tracciare la nostra storia su carta e così favorire la conoscenza dei valori del nostro territorio, delle dinamiche che ne hanno influenzato e indirizzato la crescita, l'evoluzione sociale e politica e gli aspetti di costume” afferma il Sindaco Franco Lenarduzzi.

“La nostra amministrazione è impegnata a sostenere le pubblicazioni, nonché il recupero di oggetti, opere o memorie di valore collettivo che possano tramandare e custodire, per i tempi a venire, il patrimonio della nostra comunità”.

La valorizzazione e la condivisione della storia locale sono da sempre tra i principali obiettivi dell’Amministrazione del Comune di Ruda. È stata fortemente promossa la realizzazione di pubblicazioni locali, la valorizzazione, il recupero e il restauro dei segni tangibili, materiali e non, riguardanti il patrimonio culturale e la rappresentazione della narrazione storica, la vita sociale e culturale della comunità di Ruda.