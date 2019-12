La biblioteca Joppi diventa digitale e accessibile a tutti

Cambia volto il sottoportico di Riva Bartolini che porta alla sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘Vincenzo Joppi’, rimasta chiusa per alcuni giorni a causa dei lavori di ristrutturazione.

“Quando i lavori sono cominciati, nel 2013 – spiega il direttore Romano Vecchiet – si era pensato di non dover mai chiudere il servizio, ma piuttosto di alternare l’apertura delle sezioni. Ora, invece, siamo stati costretti a farlo, per permettere lo smaltimento dei detriti. Sono stati completati, infatti, due lavori importanti. Il primo è il nuovo ascensore, che porterà dal piano zero della casa-torre Andriotti, la più antica del complesso Joppi, a tutti i piani, agevolando l’accesso alle persone disabili”.

Secondo obiettivo raggiunto è la nuova collocazione della sezione manoscritti e rari.

“E’ stata completata – continua il direttore - la ristrutturazione del secondo piano di palazzo Andriotti, che ospiterà, appunto, la sezione manoscritti antichi e rari. Il piano, accessibile sempre da riva Bartolini, avrà nuovi tavoli adatti alla consultazione da parte di studiosi, laureandi e dottorandi, e uno scanner per grandi formati. I testi, e questa è un’altra bella novità, potranno essere consultati comodamente da casa grazie alla digitalizzazione di 720 manoscritti del fondo Joppi, che, cominciata a maggio, ora è stata completata grazie al lavoro di due operatori dedicati venuti apoposta da Roma. I testi sono consultabili all’indirizzo www.sbhu.it/manoscritti-web/”.

In realtà, il fondo principale della biblioteca Joppi ha oltre 4.500 manoscritti.

“Al momento la digitalizzazione, che è stata possibile grazie al contributo europeo Pos.Fesr di 300mila euro – conclude Vecchiet - ha riguardato soltanto i manoscritti del fondo Joppi. Il prossimo anno ci potrà essere una seconda tranche. Anche per il secondo lotto di lavori saranno utilizzati sempre contributi europei per un totale di 1,5 milioni di euro”.