La biblioteca Joppi inaugura il servizio porta a porta

A seguito dell'inasprirsi delle misure di prevenzione al Covid 19, dopo il collaudato servizio di take away e l'incremento dei prestiti digitali attraverso la piattaforma MLOL, la Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine e le sue sedi e sezioni, a partire da venerdì 20 novembre, daranno il via al servizio di prestito di libri a domicilio: “La biblioteca porta a porta".



Il servizio sarà accessibile ai residenti nel Comune di Udine iscritti alla Biblioteca (i non iscritti possono contattare la biblioteca e richiedere le modalità per l'iscrizione online).



“Con lo slogan ‘Fermiamo il virus, non i libri’ - ha spiegato l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot - la Biblioteca intende responsabilizzare i cittadini sull'importanza di seguire le norme introdotte dal DPCM dello scorso 3 novembre e allo stesso tempo continuare a garantire, direttamente nelle loro case, la possibilità di leggere un libro, vedere un film, o ascoltare la musica preferita grazie al ricco catalogo che la Biblioteca e il Polo SBN FVG possono mettere a disposizione”.



Per ottenere i documenti sarà sufficiente telefonare o inviare una mail alla propria biblioteca di riferimento (per la Sezione Moderna 0432 1272589, bcusm@comune.udine.it), prenotare il materiale desiderato e fornire agli operatori il corretto indirizzo presso cui andrà recapitato. La consegna, da concordare con gli addetti, avverrà nelle giornate del martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30 e del venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (il primo giorno di attivazione del servizio sarà quindi venerdì 20 novembre). La restituzione avverrà presso la sede o sezione più vicina alla riapertura al pubblico delle biblioteche.Se il servizio troverà l'auspicato riscontro, continuerà a restare attivo anche al termine dell'emergenza sanitaria, per la popolazione che si trova in condizioni di maggior fragilità.