La Carnia che ‘resiste’, 100 anni dopo

La fotografa Ulderica Da Pozzo parla ancora della “sua” Carnia utilizzando lo strumento del ritratto per fermare il tempo che non c’è più e anticipare il futuro. I ragazzi del ’99, alla Chiesa di San Francesco a Udine fino al 1° marzo, nasce dal ricordo di suo nonno Alfonso, ragazzo del 1899, e di suo figlio Niccolò, nato nel 1999. Dal confronto diretto e incisivo tra due generazioni sboccia una riflessione sulla montagna, sulla resistenza delle tradizioni e sul ruolo che i giovani avranno negli anni a venire, cosa sognano e come si immaginano il loro domani. Nella mostra, curata da Angelo Bertani e Gian Paolo Gri, sono esposte 128 fotografie, tra anziani classe 1899, ragazzi classe 1999 e i fuochi e riti tradizionali della Carnia. Il percorso espositivo è arricchito dalle video interviste dell’autrice con il contributo di Paolo Comuzzi. Per questo progetto, Ulderica ha bussato alla porta degli uffici di tutti i comuni della Carnia per avere i numeri anagrafici delle due generazioni, per comprendere e orientare meglio la sua ricerca fotografica e verificare la crisi demografica che colpisce trasversalmente i piccoli centri. Al centro, però, ci sono i ragazzi che resistono, ritratti con sguardo antiretorico, lasciando ai soggetti la possibilità di scegliere il contesto in cui essere fotografati.