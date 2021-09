La Carnia raccontata da Paolo Patui

Venerdì 24 settembre, alle 18, alla Libreria Friuli di Udine, si terrà la presentazione di “Carnia. Una guida” di Paolo Patui con Elena Commessatti.

Ingresso gratuito con green pass / carta verde secondo le normative vigenti.

Si raccomanda la prenotazione scrivendo a presentazioni.libreriafriuli@gmail.com

Lo sguardo di un insider, una guida contemporanea al meglio della Carnia. Nove itinerari lenti nelle valli carniche, Tolmezzo e Sappada tra storia, arte, natura, racconti, buon cibo e l'anima a posto. "Ho scritto Carnia una guida" racconta l'autore, "per descrivere una terra nascosta fra silenzi parlanti, sorrisi improvvisi e cieli lunatici. Una terra dura ma dolce dove ogni salita, come una carezza, ti conduce in luoghi minuscoli e sperduti, eppure ricchi di incanti e di sorprese".