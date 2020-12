La casa editrice triestina Italo Svevo vince la 57a edizione del Premio Settembrini

La casa editrice triestina Italo Svevo ha vinto la 57^ edizione del Premio letterario Regione Veneto “Leonilde e Arnaldo Settembrini” con il libro "Attraverso la finestra di Snell" di Paolo Pergola.

La terzina finalista selezionata dalla Giuria Tecnica presieduta da Giancarlo Marinelli era composta da: Maria Attanasio, Lo splendore del niente e altre storie (Sellerio); Francesca D’Aloja, Corpi speciali (La Nave di Teseo) e Paolo Pergola, Attraverso la finestra di Snell (Italo Svevo). La premiazione, in veste decisamente particolare e innovativa per via dell'emergenza Covid-19, era fruibile in streaming nella pagina Facebook di Arteven, oggi, sabato 5 dicembre, alle ore 10. Il prestigioso Premio diventerà un racconto con la video presentazione dei tre scrittori finalisti, le letture di brani dei libri degli attori di Theama Teatro e la colonna sonora dei musicisti della Giovane Orchestra Metropolitana di Mestre. Il Premio letterario Settembrini è dedicato a raccolte di racconti editi a stampa in volume unico, pubblicati entro il biennio precedente la data di scadenza del bando. Fondato nel 1959 per iniziativa di Arnaldo Settembrini, con la partecipazione di celebri letterati quali Italo Calvino, Aldo Palazzeschi, Diego Valeri e Dino Buzzati. Dal 1991 il Premio Settembrini è gestito direttamente dalla Regione del Veneto, in adempimento delle disposizioni testamentarie del fondatore. Di anno in anno la manifestazione, dedicata al genere narrativo del racconto, ha confermato e consolidato il suo prestigio nell'ambito della produzione letteraria italiana, grazie all’impegno da parte della Regione del Veneto nel garantire la continuità dell’iniziativa, conservandone l’alto livello qualitativo e assicurandone al tempo stesso un’adeguata promozione, affinché il Premio assuma un preciso ruolo nel contesto delle molteplici attività culturali del Veneto, con un’ampia risonanza in tutto il territorio nazionale.