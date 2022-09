La casa nella città alla fine del mondo

Il protagonista del romanzo è un cinquantenne che torna a Udine, sua città natale, insieme alla compagna e al cane, dopo aver perso l’impiego nell’editoria. Anche l’autore di 'Stracci e ossa' (Miraggi edizioni), Giorgio Olmoti, ha circa quell’età e quel background, lavora e vive a Torino, ma invece della città in cui è cresciuto - dove la famiglia aveva seguito il padre militare - ha scelto come ‘buen retiro’ estivo in Friuli una casa nei boschi tra Attimis e Subit, dove scrive, legge e ascolta musica “che nessuno qui ha mai sentito".

Da almeno 25 anni nell’editoria, attivo soprattutto come autore di saggi e narratore (oggi si dice storyteller...) per scelta di vita spontanea, Olmoti ha deciso di ambientare il suo primo romanzo proprio a Udine. Per una storia che parte (quasi) normale, in un ‘oggi’ pieno di flashback negli Anni ‘80-’90, e termina quasi apocalittica, tra echi di cronaca (la pandemia?) e un finale – senza troppi spoiler – alla Richard Matheson.

“L’idea di partenza, in realtà – spiega Giorgio – è l’impossibilità del ritorno. Se sei stato bene in un posto, tornarci quando stai male è impossibile, perché sai stai tornando vuol dire che sei già andato via e quindi c’era un motivo! Io alla fine sono tornato, ma in un bosco, dove non avevo mai vissuto, e il Friuli che mi sono costruito è un non-luogo. Il protagonista invece, che ha qualche tratto in comune con me, ma non sono proprio io, sceglie un luogo preciso: proprio la casa di viale Venezia dove sono cresciuto!”.

Il numero 398 sulla copertina del romanzo non è un’invenzione, ma una location reale attorno a cui ruota l’intera storia: una specie di ‘Fortezza Bastiani’ in cui, però, i luoghi sono ben riconoscibili, come i nomi e persino i cognomi! “La parte autobiografica riguarda solo gli aspetti del passato, non presente e futuro. Di solito, gli editor ti chiedono di non usare nomi veri, ma stavolta non ho dovuto neppure far firmare liberatorie agli interessati, cioè gli amici di una vita, che sono tra i protagonisti. Il luogo è veramente il palazzo di case popolari per militari, svuotato dopo la caduta del Muro di Berlino, ora totalmente disabitato. Se Salgari raccontava scenari esotici terribili dalla sua casetta sul Po, io ho scelto qualcosa che posso descrivere bene, casa mia, per una storia che può essere riferita a qualsiasi ambito: il tema di partenza è l’assenza e pensa che, quando ho iniziato a buttare giù le idee, non si sapeva neanche cosa fosse un lockdown…”.

Dopo anni di saggi, di prodotti anche multimediali e di analisi sui rapporti tra media, storia, social, musica..., il primo approccio di Olmoti con la forma-romanzo pare quello giusto, anche per i riscontri ottenuti. “Funziona dappertutto e non solo in Friuli: neanche l‘editore ci credeva. Per questo, visto che ora sono in Friuli, ho pensato di proporre anche i miei trekking letterari, già presentati a Torino e altrove, all’interno della rassegna Dulinvie, per raccontare storie, seguito da gente che di solito arriva col libro in mano per chiedermi persino conto di certe situazioni e personaggi! Davvero incredibile…”.