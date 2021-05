La Cisl scende in campo per l'Associazion Cultural Colonos

“Il Friuli ha il dovere morale di rimboccarsi le maniche affinché l’importante progetto culturale messo in campo, da ben trent’anni, dall’Associazion Cultural Colonos sia messo in sicurezza, valorizzato e rilanciato”. Esordisce così Iris Morassi, segretaria generale dei pensionati dell’Udinese Bassa Friulana, “e affinché ciò si realizzi è fondamentale che l’associazione culturale continui ad avere dimora a Villacaccia di Lestizza, in quello splendido luogo, e che proprio lì continuino a essere realizzate le sue iniziative”.

“Questo, ovviamente, non solo perché da trent’anni il tutto si svolge a Villacaccia, ma perché quel contesto e quell’edificio rappresentano meravigliosamente, come meglio non si potrebbe, le radici contadine della nostra gente. In un tempo di conformismi e omologazioni globali, vanno preservati, perché fondamentali, i simboli della nostra storia, memoria e identità. Un’identità tutt’altro che statica e conservativa, ma aperta al mondo e al futuro, proprio come il progetto culturale dei Colonos”.

“La Fnp Cisl Udinese Bassa Friulana, insieme alla Cisl di Udine ci sono e faranno tutto quanto sarà possibile fare!”.