La Collettiva 'Musica' apre ZeroPixel Festival

Sarà come di consueto l’inaugurazione della mostra tematica collettiva “Musica” a dare il via alla settima edizione di Zeropixel Festival, il festival dedicato alla fotografia analogica promosso da Acquamarina Associazione Culturale con Silver Age. A causa delle ultime misure per far fronte alla pandemia cambierà però la modalità di fruizione: il vernissage, con la presentazione di tutte le opere della mostra, sarà proposto in diretta streaming sulla pagina Facebook del festival, sabato 7 novembre alle 18, con gli interventi del direttore artistico di ZeroPixel Festival Ennio Demarin, di Annamaria Castellan, presidente di Acquamarina Associazione Culturale, di Fabio Rinaldi, curatore della mostra e di Lorella Klun, fotografa e critica d’arte e di lettura dell’immagine fotografica. Le parole si alterneranno alla musica, filo conduttore dell’edizione di quest’anno della manifestazione, con i maestri Roberto Daris alla fisarmonica e Simone D’Eusanio al violino che eseguiranno brani virtuosistici tratti da un repertorio di musica tzigana e balcanica.



L’esposizione propone le visioni personali di 36 fotografi nazionali e internazionali, realizzate nelle più svariate declinazioni tecniche della fotografia chimica e dedicate al tema di quest’anno. Proprio come nella musica - classica, atonale, vocale, sperimentale - anche nelle opere presentate dagli autori della collettiva, ospitata nelle sale espositive della Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste, s’incrociano stili e tendenze, tecnica ed espressività - scrive Lorella Klun nel catalogo dell’esposizione -: dalle sofisticate stampe ai sali d’argento dalle tenui coloriture, ai rayogrammi che si ispirano al dripping di Pollock, per arrivare al fascino della foto istantanea, con i transfer Polaroid; ma vi è spazio anche per fotomontaggi visionari e gli assemblaggi che attingono dallo scrigno delle memorie”.Gli autori hanno raffigurato concertisti classici e suonatori di strada, si sono ispirati alle band che hanno fatto la storia del rock e del pop, hanno reso omaggio ai grandi compositori come Ludwig van Beethoven, di cui proprio quest’anno ricorre il duecentocinquantesimo anniversario della nascita, e Giuseppe Tartini, a duecentocinquant’anni dalla morte. Ma si sono cimentati anche in composizioni polimateriche, utilizzando negativi, copertine e spartiti; hanno saputo cogliere i suoni e i ritmi della strada, le armonie della natura, lo spleen di giornate brumose, quando il tempo si dilata e i suoni assumono una densità lattiginosa. Gli scatti presentati sono di Elisa Biagi, Serena Bobbo, Ugo Borsatti, Annamaria Castellan, Ennio Demarin, Davide Dionisio, Lorenzo Ferraro, Giacomo Frullani, Maurizio Frullani, Janko Furlan, Ellen Goodman, Arnaldo Grundner, Kit Young, Roberto Kusterle, Massimiliano Muner, Tiziano Neppi, Roberto Pastrovicchio, Daniele Peluso, Tihomir Pinter, Novella Predonzan, Fabio Rinaldi, Simonetta Rossetti, Nicole Russo, Jahan Saber Zaimian, Daniele Sandri, Ernö Sebastian, Mikael Siirilä, Mario Sillani Djerrahian, Robert Sironi, Franco Spanò, Enzo Tedeschi, Luigi Tolotti, Stefano Tubaro, Giovanni Umicini, Marko Vogric e Dino Zanier.La mostra rimarrà allestita fino al 4 dicembre. Zeropixel Festival, che proseguirà fino al 6 dicembre, proporrà, in varie sedi triestine e con appuntamenti a Muggia, Ronchi dei Legionari e Tolmezzo, moltissime altre iniziative: mostre, conferenze, concerti e workshop dedicati alla fotografia chimica e al suo rapporto con la musica. Fiore all’occhiello di questa edizione sarà la mostra, ospitata al Magazzino 26 di Porto Vecchio, che celebrerà Anton Corbijn, fotografo e regista olandese che da più di quarant’anni racconta una cultura di confine, che si muove tra musica e immagine: i suoi soggetti più popolari sono le icone dello star system, che ritrae utilizzando un linguaggio scarno e minimale. Nell’eventualità di ulteriori restrizioni l’esposizione, assieme alle altre mostre ed eventi, verrà posticipata.Il calendario completo, con le modalità di fruizione sempre aggiornate in base alle ultime disposizioni governative, è disponibile sul sito www.fotografiazeropixel.it. Per informazioni info@zeropixelfestival.it.