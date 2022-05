La Compagnia teatrale Baraban in scena con 'Une Sblancjade di Pasche'

Nell'ambito delle Setemane de Culture Furlane che si svolgerà dal 5 al 15 maggio in diversi comune del Friuli, Domenica 15 maggio alle ore 18.00 nell’Auditorium Comunale E. Venier di Pasian di Prato la Compagnia teatrale Baraban porterà in scena lo spettacolo 'Une Sblancjade di Pasche'.



L'azione della commedia si svolge alla vigilia di Pasqua con i preparativi non solo per la festa religiosa, ma anche per la posa della prima pietra del nuovo Municipio voluto dal Sindaco che ha una moglie “studiade” e vogliosa, tanto vogliosa che, nonostante l'età, cerca di sedurre un chierico il cui padre ha obbligato alla via del sacerdozio certo che avrebbe fatto di lui un alto prelato. L'inganno teso dalla signora al chierico non riesce, al contrario crea una complicata situazione in cui vengono coinvolti tanti altri caratteristici personaggi, tra cui il parroco sempre presente e determinante in quasi tutte le commedie friulane della tradizione.



Ingresso libero nel rispetto della normativa anti Covid19.