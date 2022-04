La creatività ecosostenibile nasce solo dalle ‘mani d’oro’

Un doppio percorso espositivo - fotografico e di gioielli contemporanei - per promuovere l’abilità manuale nell’artigianato unita all’ecosostenibilità. La mostra del progetto transfrontaliero Le mani d’oro. La creatività nella produzione che porta alle ecosostenibilità, ideato e diretto da Lorena Matic e promosso da Opera Viva, è aperta al Museo Sartorio di Trieste fino al 1° maggio. Al piano terra l’esposizio - ne di fotografie dedicata all’operatività, dalla progettazione alla realizzazione del prodotto, scattate nei diversi luoghi interessati, tra cui l’Accademia di belle arti ‘Tiepolo’ di Udine. Al salone del primo piano e nel Salotto Paolina, l’esclusiva collezione di gioielli contemporanei con fili preziosi creati da Sandra Kocjančič, nota designer slovena. Sculture da indos - sare, in cui tradizione e innovazione si fondono nella tecnica che recupera l’arte antica dell’uncinetto con la creatività dell’artigianato contemporaneo d’avanguardia e il riciclo. In mostra anche l’abito vincitore del concorso che ha visto la partecipazione degli studenti del Liceo Nordio di Trieste.