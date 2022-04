La cultura friulana che si fa memoria

Il Friuli, si sa, è una terra di resistenze. Lo dico al plurale, perché l’attitudine si innesta nell’humus di una società che per secoli è sopravvissuta grazie a questa inclinazione pervicace, ostinata e dura. Da queste parti le genti hanno dovuto resistere alla durezza del clima, alla rigidità degli inverni, all’alito rovente delle estati, spesso infestate dalla malaria. I villaggi di montagna sono rimasti aggrappati per secoli a dorsali di roccia dove la terra da coltivare è quanto basta a mettere insieme un piccolo orto, sufficiente appena a tirar su fagioli, verze e patate. Il resto bisogna andare a prenderselo nel bosco.



Se i Friulani non fossero stati resistenti ora non esisterebbero nemmeno. Attila ha bruciato Aquileia. Ma loro non si sono dispersi. Lungo le contrade e i sentieri che uniscono le vallate alpine all’alto seno dell’Adriatico sono discesi dal Nord dei Cimmeri i Goti e i Longobardi. Di qui sono transitati i Bizantini. Gli Avari e i Magiari, con le loro orde, hanno saccheggiato e devastato facendo razzie di grano, rapendo le donne e i bambini, scannando le bestie dentro alle stalle. Svevi, Turchi, Veneziani, Austriaci hanno piantato qui i loro gagliardetti. Per non parlare poi delle tragedie del secolo breve, quel Novecento insanguinato - e non se ne vuole mica andare via! - che ha fatto del “confine orientale” il teatro più cupo della follia di cui gli umani sono capaci. Malgrado tutto questo, anzi forse proprio per questo, i Friulani continuano a resistere. Hanno salvato la loro lingua, nata dal grembo fecondo di quel “sermo rusticus” che già San Girolamo aveva ascoltato nel secolo IV, accorgendosi che non era più latino. La lingua, appunto. Veicolo principale dell’identità, malgrado i reiterati tentativi di omologazione che continuano a minarne la sopravvivenza.



Chissà mai perché sono in tanti, anche intellettuali nostrani blasonati, citati e riveriti, che. Hanno un brivido quando sentono parlare di “identità di popolo”, si smarcano alzando il dito ex cathedra - lo fanno sempre, i presuntuosi, no? - e ci ricordano con tetro sarcasmo che non esiste una specialità friulana, dal momento che siamo tutti speciali. Verissimo!La nostra peculiarità non nasce dal fatto che siamo un’etnia. Non ci credo. Ma