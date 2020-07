La cultura trova ‘Angoli acuti’ in strada

Dopo lunghe settimane di distanziamento sociale, la cultura dal vivo riparte e scende in strada, prendendo parte all’iniziativa del Comune di Udine ‘Weekend sotto le stelle’. Per un ciclo di sei appuntamenti, ogni venerdì i principali autori di Udine e dintorni si racconteranno, immersi nella cornice di una via Aquileia adattata a salotto letterario.

Ospite della seconda serata di ‘Angoli acuti’, piccola rassegna di incontri letterari dedicati ai libri e ai loro autori, organizzata dall’Angolo della Musica nel tratto di strada davanti al negozio, è Max Deliso, che venerdì 3 alle 18.30 presenta il suo romanzo “Breve storia di Rosita e Kaplan”, in dialogo con Mauro Missana, direttore di Radio Onde Furlane. (In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno al chiuso, in sicurezza).

Nato a Cormons, Laureato in Lettere e Filosofia, speaker a Onde Furlane, dove crea e conduce “I Fratelli Lugosi”, collabora con la rivista web Blud, con Rolling Stone Italia, dove si occupa di Tv, teatro e musica, gestisce Il Teatro Invisibile, un blog di critica cinematografica e attualità assieme a Lucia Castellano, e per il settimanale “il Friuli” da due campionati segue le vicende dell’Udinese (e del suo pubblico) in una serie di racconti inediti battezzata “Distinti centrali”.

Il suo romanzo d’esordio è una storia divertente, travagliata e grottesca dell’amore tra una controfigura nei film a luci rosse e una infermiera ‘particolare’ nelle case di riposo, che decidono di pianificare la vita insieme, continuando a svolgere le loro attività in maniera pacatamente seria, circondati da personaggi inquietanti e pittoreschi, tra attimi di sofferenza, momenti di felicità e di quotidianità borderline.

I prossimi incontri della rassegna vedranno protagonisti venerdì 10 Emanuele Franz, presentato da Omar Monestier, venerdì 17 Sara Palluello con Romano Vecchiet, venerdì 24 Lino Leggio con Fabiana Dallavalle e venerdì 31 Lucia Burello e Gianmaria Cojutti.