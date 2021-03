La cultura viaggia online con il 3° Memorial Beniamino Gavasso

Riprende Lunedì di Pasqua l’appuntamento settimanale con la rassegna culturale dell’Assessorato alla Cultura di Pordenone “La cultura viaggia online. Libri, musica, mostre”, che ha già visto pubblicati nel mese di marzo otto incontri, quattro dedicati ai libri di Alberto Garlini “Il fico di Betania”, Andrea Maggi “Conta sul tuo cuore”, Paola Cadelli “Il giardino delle verità nascoste”, Lorenza Stroppa “Da qualche parte starò fermo ad aspettare te”; due dedicati alle mostre cittadine appena concluse “Federico il grande seduttore: l’universo femminile nel cinema di Federico Fellini” a cura di Andrea Crozzoli in collaborazione con Cinemazero e “L’isola della salvezza” a cura del suo stesso autore, il fotografo Francesco Comello in collaborazione con CRAF–Spilimbergo; e due dedicati alla musica con il concerto “Musei da ascoltare” registrato al Museo civico d'arte, a cura delle associazioni Fadiesis e Farandola e il “Concerto per pianoforte e orchestra” organizzato da PianoCity e registrato al Capitol con musiche di Leopold Antonin Koželuhe e Ludvig van Beethoven.

Lunedì 5 aprile dalle ore 18.00 verrà presentato sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Comune di Pordenone, il documentario musicale realizzato in occasione del 3° Memorial Beniamino Gavasso, registrato nel mese di dicembre 2020 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone. È l’omaggio che l’Accademia Musicale Naonis rende ogni anno al compianto Maestro Beniamino Gavasso, fondatore dell’orchestra prematuramente scomparso nel 2018. Dopo Katia Ricciarelli e Paolo Fresu, l’Accademia ha voluto invitare anche per il 2020, nonostante l’emergenza sanitaria, un artista di fama internazionale: l’Orchestra Naonis, diretta da Valter Sivilotti, ha individuato e invitato il Maestro Remo Anzovino. Nel documentario, che ripercorre la storia e i progetti dell’Orchestra Naonis, le immagini del backstage si alternano alle interviste ai Maestri Valter Sivilotti e Remo Anzovino, e alle esecuzioni musicali dell’orchestra e dell’ospite speciale, in una suggestione di musica e colori.



Martedì 6 aprile è dedicato ai bambini, prima del loro rientro in classe: dalle ore 15.00 verrà pubblicata un’altra divertente storia videoregistrata delle “Letture da ascoltare” a cura delle bibliotecarie della Sezione Ragazzi della Biblioteca civica, disponibile sul sito della biblioteca e sui social del Comune. “Il programma di incontri online – commenta l’Assessore Pietro Tropeano – ci accompagnerà per tutto il mese di aprile, con numerosi altri appuntamenti, fra presentazioni di libri, concerti ed eventi teatrali, nell’attesa che la stretta sanitaria che stiamo osservando dìa i suoi effetti positivi, e si possa tornare a frequentare i luoghi fisici della cultura.”