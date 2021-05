La cultura Viaggia online presenta Musei da Ascoltare

Quarto appuntamento della Rassegna Musei da Ascoltare, sabato 8 maggio alle ore 18, in streaming sui canali youtube e facebook del Comune di Pordenone.

Il concerto, registrato in diretta dalla Claps, nel Museo Civico d’arte Palazzo Ricchieri, vede protagonisti il duo violino e pianoforte Erica e Stefania Fassetta, il duo violoncello e pianoforte Elisa Fassetta e Sergio Lasaponara e il duo clarinetto e pianoforte Monica Giust e Sergio Lasaponara, concertisti e docenti delle Scuole di Musica Fadiesis e Farandola.



Musei da Ascoltare rientra nella Rassegna La cultura viaggia online un progetto culturale fortemente voluto dall’assessore alla cultura Pietro Tropeano, una rassegna dedicata a libri, musica e mostre tutta da seguire online sui canali del Comune di Pordenone.

Musei da Ascoltare – Pordenone Fa Musica, giunto all’ VIII edizione è organizzato dall’Associazione Musicale Fadiesis con il sostegno del Comune di Pordenone e la Fondazione Friuli.



In programma musiche di J. S. Bach, A. Dvorak, J. Massenet, C. Saint-Saens.