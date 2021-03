La Biblioteca civica e i musei di Pordenone aprono le loro porte per accogliere all’interno dei propri spazi un ricco programma di incontri che potranno essere seguiti da tutti, senza necessità di prenotazione. Un progetto culturale fortemente voluto dall’assessorato alla cultura di Pordenone che inizierà il 5 marzo e proseguirà fino a tutto il mese di aprile. Si tratta di una dozzina di incontri in streaming, da seguire comodamente dai propri dispositivi digitali, il venerdì e il sabato dalle 18.00 sui canali Facebook e Youtube del Comune di Pordenone, e che resteranno disponibili sui nostri siti anche per chi non riuscisse ad essere puntuale all’appuntamento.

“Una rassegna culturale di ampio respiro – afferma l’assessore Pietro Tropeano – che comprende la presentazione di libri di Autori del nostro territorio, l’esecuzione di concerti e visite online alle mostre allestite nelle sale espositive cittadine. Un progetto che raccoglie espressioni artistiche declinate in linguaggi diversi: dalla letteratura alla musica, dal teatro all’arte. La “Cultura viaggia online” vuole regalare momenti di tranquillità attraverso l’arte in un periodo di grande sofferenza per la nostra quotidianità.

Cuore del progetto sono dunque i luoghi della cultura del Comune, i nostri spazi artistico-culturali che arricchiscono l’esperienza visivo-sensoriale degli incontri online. Ogni venerdì la biblioteca offrirà la presentazione di un romanzo: gli autori già in programma sono Alberto Garlini, Andrea Maggi, Paola Cadelli, Lorenza Stroppa, Gianmario Villalta, Marianna Maiorino ed Enrico Galiano. Il sabato le visite alle mostre si alterneranno agli spettacoli. Sono previsti i percorsi espositivi “Federico il grande seduttore. L’universo femminile nel cinema di Federico Fellini” ospitata nella Galleria Bertoia e prorogata fino al 12 marzo, e la mostra "L'isola della salvezza" di Francesco Comello, realizzata a cura del CRAF in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Pordenone, prorogata anch’essa fino al 12 marzo.

Ai concerti ospitati nelle splendide location del Museo civico d’arte, Museo di Storia Naturale e Museo Archeologico ed eseguiti dal vivo a cura delle associazioni Fadiesis e Farandola, si aggiungeranno le rielaborazioni video di due concerti di grande successo: il “Concerto per pianoforte e orchestra” organizzato da Piano City, a cura dell’orchestra Accademia d’archi Arrigoni diretta da Domenico Mason e il “3° Memorial Beniamino Gavasso” eseguito dall’Orchestra dell’Accademia Naonis diretta da Valter Sivilotti, ospite speciale Remo Anzovino. L’ex Convento di San Francesco invece farà da sfondo scenografico agli eventi teatrali allestiti dalla compagnia dell’Arlecchino Errante.