Prosegue la rassegna culturale “La cultura viaggia online. Libri, musica, mostre” un progetto dell’Assessorato alla Cultura di Pordenone che prevede la presentazione di libri, videoguide sulle mostre cittadine, concerti e spettacoli teatrali.



Durante questo fine settimana verranno pubblicati sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Comune di Pordenone la presentazione del romanzo di Paola Cadelli “Il giardino delle verità nascoste” visibile a partire da venerdì 19 marzo e il primo appuntamento di “Musei da ascoltare”, concerti registrati nei principali musei cittadini, programmato a partire da sabato 20 marzo. Nel suo romanzo Paola Cadelli racconta del ricongiungimento di tre fratelli che rientrano a Pola, nella casa dove hanno vissuto da bambini, alla morte del padre, esule istriano e proprietario della «Libreria del narratore errante». Ad accoglierli è Nora, la narratrice di leggende carnica che ha fatto loro da madre quando Giacomo è stato lasciato dalla moglie. La trama si svolge fa passato e presente, fra i sentimenti che i ricordi fanno riaffiorare e la realtà della vita di confine all’indomani della caduta del muro di Berlino. Ad accomunare i personaggi è l’amore per i libri e la lettura, per le storie e le antiche leggende, attraverso i quali riconoscersi e ritrovarsi.



A dialogare con l’autrice sarà Marianna Maiorino. La prima tappa di “Musei da ascoltare” apre idealmente le porte del Museo civico d’arte cittadino, ospitato nel palazzo Ricchieri. Durante il concerto, videoregistrato a cura di Claps e organizzato dalle associazioni Farandola e Fadiesis, si potranno ascoltare musiche di Johannes Brahms, Dave Brubeck, Ennio Morricone, Astor Piazzolla e Adamo Volpi. Un programma eterogeneo, interpretato da Marco Buttignol, Eleonora De Poi, Stefania Fassetta, Gianni Fassetta, Aurora Fortuna, Dalia Li Volsi, Aurelio Tarallo, Massimiliano Turchi.“Anche in zona rossa la cultura prosegue la sua attività – afferma l’Assessore alla Cultura Pietro Tropeano – grazie alla lungimirante programmazione online di incontri, spettacoli e mostre virtuali disponibili dal 5 marzo sul canale Youtube e la pagina Facebook del Comune di Pordenone che può essere seguita comodamente da casa in qualunque momento della giornata”. A questi si aggiungono le attività dedicate ai bambini con le “Letture da ascoltare” videoregistrazioni che dal mese di dicembre si arricchiscono di nuove puntate e che sono disponibili sul sito della biblioteca e sui social del Comune. Inoltre nel mese di marzo in collaborazione con le volontarie del progetto “Matilda mi racconti una storia?” si terranno tre incontri in diretta sulla piattaforma GoToMeeting, una proposta di letture ad alta voce durante la quale sarà possibile ascoltare la lettrice, ma anche parlarle, dire se la lettura è piaciuta e sentire cosa ne pensano gli altri bambini. “Un modo per stare insieme ‘a distanza’ – commenta l’Assessore – soprattutto ora che siamo di nuovo costretti a casa”.