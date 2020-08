La Divina Commedia letta nei luoghi-simbolo del nostro Friuli

In tutta Italia il 2021 sarà l’anno in cui si celebrerà il 700° anniversario dalla morte del Sommo Poeta ed in tutto il nostro Paese si svolgeranno, sotto l’egida del Ministero dei Beni Culturali, convegni, manifestazioni ed eventi per onorare al meglio l’importante ricorrenza. Personalmente mi auguro che anche il Friuli faccia la sua parte e si organizzi qualcosa di degno per questa importante ricorrenza. Forse si sta già programmando e si tratta solamente di fare un’adeguata comunicazione delle manifestazioni in cantiere e, auspicabilmente e dove possibile, di unire le forze. Però ho una mia idea, un piccolo ‘sogno’: portare la Divina Commedia, attraverso le letture dei canti che la compongono, nei luoghi simbolo del nostro Friuli.

Chiudo gli occhi ed immagino i canti del Poeta declamati al cospetto di un attento uditorio ad Aquileia, Cividale, Udine, ma anche negli anfiteatri naturali delle nostre bellezze naturalistiche come i Laghi di Fusine o l’altipiano del Montasio. Peraltro, alla Guarneriana di San Daniele, abbiamo l’onore di ospitare e custodire il ‘Fontaniniano 200’ uno degli esemplari manoscritti più antichi dell’Inferno dantesco, impreziosito da splendide miniature e commentato in latino e in volgare. San Daniele potrebbe diventare il fulcro di questo viaggio di Dante in Friuli.



Chiedo quindi, attraverso questo appello, di aiutare non uno studioso o un esperto, ma un semplice ed appassionato dilettante a vedere realizzato questo piccolo grande sogno. A tale scopo, tutti sono invitati a dare il loro contributo: le amministrazioni pubbliche e le associazioni del territorio, gli esperti ed i cultori della materia per l’attività scientifica, i volontari per collaborare alle declamazioni, gli appassionati per le attività di supporto e promozione dell’iniziativa. Non è scontato sottolineare come l’iniziativa sia opportuno rimanga priva di ogni colore politico e gli eventuali contributi debbano mantenere tale impostazione ed essere spinti da puro amore per la cultura, e non dalla voglia di mettersi in mostra ed apparire.Tutti coloro che volessero aiutarmi a partecipare sono invitati a scrivere a: messeransaldo@gmail.com.