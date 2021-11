La Divina Commedia raccontata da Beatrice

Il Sistema Bibliotecario del Cividalese invita tutti i bambini dai 6 ai 12 anni e gli adulti curiosi allo spettacolo In viaggio con Beatrice, un viaggio interattivo dentro ai suoni che accompagnano il cammino dantesco che si terrà domenica 21 novembre 2021 alle ore 17.00 presso il Teatro A. Ristori di Cividale del Friuli.

La donna amata da Dante, Beatrice, guiderà gli spettatori lungo i tre mondi della Divina Commedia: si ascolteranno i suoni e i rumori infernali, si camminerà faticosamente lungo le cornici del Purgatorio e si raggiungerà il Cielo più alto del Paradiso dove la musica delle “etterne rote” porterà le persone fino all'ultima, meravigliosa, scoperta. Si tratta, infatti, di un viaggio interattivo per bambini e adulti: la musica suonata dal vivo e vissuta dal pubblico permetterà di far sentire tutti partecipi del percorso e felici di aver conosciuto “L'amor che move il sole e l'altre stelle”. Molti sono gli strumenti recenti e antichi che accompagneranno il cammino durante la narrazione: il dudùk, la bombarda, il theremin, l'oboe, il trombone, il flauto, la chitarra, i tamburi; tutti suonati dal vivo. Sul palco si esibiranno Giovanna Pezzetta, voce recitante, tastiere; Evaristo Casonato: oboe, flauti, bombarda, duduk; Leo Virgili: chitarre, percussioni, theremin.

L'ingresso è gratuito con prenotazione, obbligo di esibizione di green pass (sopra ai 12 anni) e obbligo di indossare la mascherina chirurgica o FFP2 durante l'intera permanenza in sala.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca civica di Cividale del Friuli tel. 0432 710310 o Teatro A. Ristori di Cividale del Friuli tel. 0432 731353 teatroristori@cividale.net.