La mostra “Fiume 1850-2018. La filatelia fiumana fra mito, storia ed economia 1918-1924”, realizzata dall’Associazione per lo studio e la promozione della filatelia e della storia postale fiumana nel centenario, in collaborazione con il Comune di Monfalcone, sarà inaugurata venerdì 3 settembre, alle ore 11.00, al MU.CA. / Museo della Cantieristica, dal Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint insieme all’Assessore alla cultura Luca Fasan, alla presenza dell’on. avv. Carlo Giovanardi, presidente dall’Associazione e del comm. dr. Bruno Crevato-Selvaggi, curatore scientifico.



La preziosa esposizione – dodici pannelli nei quali attraverso i francobolli e i documenti postali che citano la città di Fiume vengono rappresentati i passaggi politici, sociali, economici, linguistici e culturali di oltre un secolo, fino a oggi – sarà aperta al pubblico dal 3 al 26 settembre (venerdì, sabato, domenica, lunedì dalle ore 10 alle 19) con ingresso libero (necessario il “green pass” come da normativa in vigore).