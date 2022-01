Il Punto Giovani - Campoformido e l'USE - Città del Trattato in collaborazione col Club per l'Unesco di Udine organizzano, in occasione della Giornata della Memoria, l'incontro online "Mai dimenticherò quella notte. La filosofia di fronte alla Shoah".



Fiammetta Bonsignore, docente di Storia e Filosofia da poco in pensione ed esperta della Shoah, ci condurrà alla scoperta degli interrogativi che grandi filosofi del Novecento come Hannah Arendt, Karl Jaspers, Emmanuel Levinas e molti altri si sono posti in seguito alla più grande tragedia che l'umanità abbia mai visto. Un momento per compiere oggi una riflessione sulla storia e comprendere come la filosofia possa aiutarci ancora adesso, a distanza di più di settant’anni da quei dolorosi eventi, a capirne la portata e a costruire un domani migliore, in cui l’immane tragedia della Shoah non possa più verificarsi.



La breve conferenza sarà visibile da tutti al seguente link: https://bit.ly/3qVA6kH e, per chi non avesse familiarità con l'uso di internet, saranno messe a disposizione le aule dell'Università Senza Età in via Stretta, 7 a Campoformido per seguire l'evento in presenza, previo prenotazione (tel/whatsapp: 0432-652376 o email: universitasenzaeta@yahoo.it).



Appuntamento venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 18:00 e spazio anche alle domande e agli interventi del pubblico. Sarà anche l'occasione per lanciare il corso di quattro lezioni sulla Shoah tenuto presso l'Università Senza Età di Campoformido dalla prof.ssa Nicoletta Picotti. L'evento rientra all'interno del progetto "L'altra scuola si fa in strada" sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e promosso da UNIEDA.