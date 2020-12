La Giornata del Contemporaneo alla Galleria Spazzapan

Sabato 5 dicembre 2020 la Galleria Spazzapan aderisce e partecipa per la prima volta alla XVI Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI. Per l'occasione, dalle ore 17 alle ore 18, verrà organizzata sulla pagina Facebook della Galleria Spazzapan una diretta streaming dedicata alla mostra Plurima. Galleria d’arte Udine/Milano 1973-2012, a cui parteciperanno Lorenzo Michelli e Cristina Feresin (curatori della mostra), i due galleristi Valentino Turchetto e Anna Simeoli, i professori Alessandro Del Puppo e Luca Pietro Nicoletti, rispettivamente docente e ricercatore di storia dell’arte contemporanea dell’Università degli Studi di Udine.

Galleria regionale d'arte contemporanea "Luigi Spazzapan"

Palazzo Torriani, Via Ciotti 51 Gradisca d'Isonzo

da mercoledì a domenica 10 - 13 e 15 - 19

Telefono e Fax: 0481 960816

Sito internet: www.musei.regione.fvg.it

Facebook: @galleriaspazzapan

Instagram: @galleriaspazzapan