La Giornata mondiale del libro a Ronchi dei Legionari

"Quest’anno, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, all’interno della nostra importante rassegna Librinfesta, l’assessorato alla cultura e la biblioteca comunale hanno coinvolto i dipendenti comunali con l’iniziativa Il Comune che legge”, spiega l'assessore comunale alla cultura di Ronchi dei Legionari, Mauro Benvenuto.

"Attraverso un video pubblicato sulla pagina facebook della Biblioteca Sandro Pertini, dal 12 al 23 aprile i dipendenti hanno letto un breve passo del loro libro preferito. Non solo: nella giornata di venerdì 23 aprile, abbiamo allestito all’esterno della nostra biblioteca i consueti prestiti a sorpresa per adulti e bambini, con alcuni omaggi legati alla giornata di Librinfesta e ripercorso attraverso un esposizione fotografica le passate edizioni. Quest’anno, per motivi legati alla pandemia, abbiamo dovuto modificare il clichè".

"Siamo molto soddisfatti per la riuscita degli eventi, sia delle letture dei nostri dipendenti, ai quali si sono aggiunti il segretario comunale e a conclusione il Sindaco, sia per la giornata di venerdì che, con l’apertura della biblioteca a orario continuato, ha visto molte persone presenti per 'accaparrarsi' i libri messi a disposizione. Il tutto ovviamente nel rispetto delle norme e disposizioni previste. Continuiamo a promuovere e a valorizzare la cultura nel tema del libro e della lettura e questo grazie all’impegno e l’amore di tutti i nostri dipendenti", conclude l'assessore.

"Ringrazio tutti i dipendenti comunali che hanno collaborato alla riuscita di questa iniziativa. L’ampia adesione a questa manifestazione ha evidenziato la presenza di un tessuto sociale e collaborativo molto forte all’interno dell’apparato comunale", sono le parole del sindaco Livio Vecchiet. "Sono contento di essere stato chiamato a concludere con una mia lettura, proprio in questa giornata importante, che negli ultimi anni veniva ricordata con la manifestazione “Librinfesta” e che speriamo di riprendere al più presto".