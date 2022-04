La Giraffa con Gli occhiali alla Libreria Friuli

La Giraffa Con Gli Occhiali ovvero Giulio Freschi (voce), Giovanni Grisan (chitarra) e Alessandro Ranciaffi (Cajon) uniti dalla passione per la musica e i libri per la prima e seconda infanzia, si incontrano ad ottobre 2017 e da allora sono inseparabili.

Riescono a raccontare le storie attraverso le canzoni lasciandosi ispirare da albi illustrati, favole e fiabe.

il collettivo ormai giunto al quinto anno di attività vanta numerose date tra Friuli e Veneto.

Nel maggio 2020 è uscito “Destinazione Brema”primo album in studio della band ascoltabile su Spotify.

Marzo 2022 vede la nascita di "Canzoni tra le Pagine" secondo album della Giraffa di cui sono disponibili le copie fisiche.



Canzoni tra le Pagine è il risultato del lavoro degli ultimi 2 anni della band, i Giraffi visto il ridursi delle possibilità di esibirsi dal vivo, si sono rintanati nella Giraffa 's House tra libri, cavi, programmi e fantasia. È un disco totalmente autoprodotto.



"8 brani per 8 libri che ci hanno colpito molto, abbiamo scritto la musica, trovato le parole

Un ringraziamento a tutti i bambini che negli anni abbiamo incontrato e stiamo incontrando son ancora loro il motore di tutto.

Ringraziamo molto Camilla Cecchini per lillustrazione di copertina, Ivan per il progetto grafico, Kevin Iaiza per l'aiuto durante il Master e il Labaunsi Studio per la registrazione del brano "Sei Come Clara" "



