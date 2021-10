La giustizia si fa assieme

Quarant’anni di attività sindacale in un libro. Roberto Muradore, già segretario generale di Udine della Cisl, ci prova con il suo ultimo libro “L’uomo che camminava sui pezzi di vetro” (editore l’Orto della Cultura).



Ora che è in pensione non riesce proprio a ‘smettere’? “Io ho smesso di fare il sindacalista. Ma ‘dentro’ resto un sindacalista. Non uno di quelli che in pensione, soffrendo la mancanza di ruolo, pretendono di influire ancora in qualche modo sull’organizzazione che hanno diretto. Semplicemente esercito il diritto-dovere di continuare a interessarmi di questioni inerenti il lavoro, l’economia e la società. No, non smetterò, finché ce la farò, di dare il mio piccolo contributo critico per cambiare in meglio il mondo”.



Perché questo libro? “La memoria è l’ossatura, la parte costitutiva di ognuno di noi. Noi siamo memoria. Vale per le persone, per le comunità e per le organizzazioni. Anche sindacali. È necessario, allora, non disperdere un patrimonio, piccolo o grande che sia, di fatti, esperienze, sensibilità e idee. Senza memoria non si è consapevoli di sé, del proprio compito e delle proprie responsabilità. Io, come tutti, sono cresciuto grazie a ciò che altri hanno saputo trasmettermi e che io ho elaborato a modo mio. Il passato, non il passatismo, per vivere criticamente il presente e costruire il futuro”.



“Più d’una, a dire il vero. Solo due esempi. Il primo è che sono le persone, in ultima analisi, a fare la differenza. L’appartenenza a una organizzazione seria non è, di per sé, bastevole a garantire qualità. Il secondo è che non bisogna vivere il proprio stare dentro un’organizzazione come momento di propria personale rassicurazione materiale e intellettuale. Al contrario, sempre responsabilmente, vanno coltivati i dubbi, bisogna avere il coraggio di rischiare e di cercare vie nuove per crescere e far crescere”.“Gli opportunisti, gli yes men che sono presenti sia nei partiti sia nelle associazioni datoriali e, purtroppo, anche nei sindacati. I Don Abbondio sono numerosi. Il problema è che la mediocrità e l’obbedienza sono, colpevolmente, a volte considerate funzionali ai sistemi organizzativi, alla loro autoconservazione. Ne resta danneggiata la missione originaria, però”.“Il mondo del lavoro è cambiato e cambierà ulteriormente e velocemente. La cassetta degli attrezzi va certamente adeguata. Ma ciò che resta immutato, sebbene in un contesto inedito, è il bisogno di tutela del lavoro, sia esso dipendente, parasubordinato o autonomo. E ci si tutela non ognuno per se, ma collettivamente, facendo ‘giustizia insieme’, cioè facendo sindacato. Da soli non si va nessuna parte. Far capire la necessità di ricomporre una società sia polarizzata, tra ricchi e poveri, sia che atomizzata, siamo soli e spaesati, è ‘il’ compito del sindacato, ma non solo del sindacato”.