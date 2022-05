La Grande Guerra in Friuli nella Settimana della Cultura

La Grande Guerra in Friuli è ricca di episodi poco conosciuti al grande pubblico. Per questo la Società Filologica Friulana, nell’ambito dei progetti sostenuti dalla Regione per la promozione della conoscenza degli accadimenti del Primo Conflitto Mondiale, ha realizzato una serie di brevi video-documentari con finalità didattica per promuovere la conoscenza di alcuni di questi eventi.

Per promuovere questo progetto al pubblico, saranno trasmessi online dal sito della Setemane, sempre alle 15.30, cinque video-documentari che tratteranno specifiche tematiche.

Si parte lunedì 9 maggio con Ferruccio Tassin che presenterà Tra civili e militari: l’occupazione in cui sarà presentato l’eccidio dei Fassinars di Villesse accaduto nei primi giorni del conflitto nel maggio del 1915; martedì 10 maggio Marco Mantini ci condurrà sul Monte San Michele alla scoperta del Fronte dell’Isonzo; mercoledì 11 maggio Ferruccio Tassin farà conoscere Internamenti e profuganza verso l’Italia con il caso dei sessanta sacerdoti della Arcidiocesi di Gorizia internati in Italia; giovedì 12 maggio sempre Marco Mantini farà rivivere La guerra sul Carso: guerra di trincea alla scoperta di una trincea della Grande Guerra; infine, venerdì 13 maggio, Matteo Ermacora illustrerà La guerra in montagna: le portatrici carniche.