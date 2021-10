La Jugoslavia e la questione di Trieste, le carte segrete di Tito

Sabato 9 ottobre, alle 21, il Circolo Nuovi Orizzonti Arci di Udine, ospiterà la presentazione del libro “La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954” di Federico Tenca Montini (ed. Il Mulino).



Nella definizione dei confini orientali, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, vi sono numerosi aspetti trascurati dalla storiografia ufficiale: uno di questi è il punto di vista della diplomazia jugoslava nelle trattative per l’assegnazione di Trieste. Un altro è il grande entusiasmo che la vittoria di Tito generò in molti ambienti comunisti, soprattutto della Venezia Giulia.



La lunga ricerca condotta in questi anni da Federico Tenca Montini negli archivi ex jugoslavi ha portato alla luce una mole di documenti inediti (e ricchi di aneddoti) sulle vicissitudini che videro fronteggiarsi Italia e Jugoslavia durante il primo decennio di pace.



Ad arricchire tali ritrovamenti, poi, una sezione particolare dell’archivio privato di Josip Broz Tito, nel quale sono state conservate tutte le missive che i militanti italiani indirizzavano a Belgrado, contenenti le più disparate richieste e speranze.



Prenotazione obbligatoria, inviando: una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com; un messaggio WhatsApp: 342-1603107 indicando sempre il numero e il nome dei partecipanti.

L'incontro sarà gestito nel rispetto delle normative anti-Covid, per l'ingresso è richiesto il green pass o tampone valido.