La lettura esperienziale “Il sogno di Frida” a cura dell’attore, regista e formatore Lorenzo Zuffi animerà l’Auditorium del Salone degli Incanti, lunedì 6 giugno (dalle 19.00 alle 20.00), terzo incontro della rassegna “Frida in viaggio con Triestebookfest”, realizzata con il contributo della Fondazione CRTrieste e del Comune di Trieste, in occasione della mostra sensoriale “Frida Kahlo. Il Caos Dentro”. Evento a ingresso gratuito, obbligatoria la prenotazione al numero 3314373087.

“I partecipanti a questa lettura esperienziale” – anticipa Lorenzo Zuffi – “saranno letteralmente immersi nelle opere di Frida, guardandole da altri, ulteriori e inaspettati punti di vista: i colori, le atmosfere, le sensazioni, le emozioni, fino alle lettere dell’artista messicana. Un sogno dal quale risvegliarsi con un quadro impresso nella memoria”.

“Il sogno di Frida” – sottolinea la Presidente Loriana Ursich, ideatrice e direttrice della rassegna, ricordando il successo dei primi due incontri dedicati all’autoritratto nella pittura (con Federica Luser) e al ritratto nella fotografia (con Monica Mazzolini) – raccoglie proprio le suggestioni che l’esposizione “Frida Kahlo. Il Caos Dentro” solleva nei visitatori, trasformandole in una particolare lettura creativa che Lorenzo Zuffi ha ideato con il supporto del professor Paolo Gallina dell’Università di Trieste per la parte neuro psicologica, della dottoressa Silvia Pinna per la parte storico artistica, di Emanuele Bonutti di Belle et Beau Profumerie per la parte Psico Olfattiva, di Stefano Vertovese per la parte musicale e di Gigi Funcis per la parte sonorizzazioni e video”.

Nato a Trieste, Lorenzo Zuffi si è diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica “Città di Trieste”, Fondatore di “Vitale - spettacoli per il business”, Direttore artistico di “eTielleZeta”. Collaboratore del Festival Approdi. Dal 2005 lavora con teatri stabili, compagnie indipendenti, produzioni cinematografiche, speakeraggi, RAI, realtà associative sia culturali che sociali.

I partecipanti a tutti gli eventi gratuiti della rassegna “Frida in viaggio con Triestebookfest” hanno diritto al biglietto ridotto speciale (Euro 10) per visitare la mostra anche in giornate successive.