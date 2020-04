La Libreria Friuli lancia il Concorso letterario digitale

Nuova iniziativa della Libreria Friuli di Udine che lancia il Concorso letterario digitale!

"Durante le settimane in cui l’emergenza sanitaria ci ha costretti a rimanere a casa, la Libreria Friuli di Udine ha ricevuto tanti messaggi da parte di clienti e persone amiche - si legge nella nota che annuncia il Concorso -. È stato molto di conforto in questo periodo così delicato. Per questo abbiamo pensato di ricambiare l’affetto ricevuto organizzando un momento di 'incontro a distanza' in cui si possa condividere la passione per la scrittura, rimanendo a casa, ma viaggiando liberamente, grazie alla fantasia. Nasce così l’idea di un concorso letterario digitale".

"L’emozione provata nel riaprire la libreria dopo più di un mese di sosta ci ha dato una forte energia e ci ha fatto capire l’importanza dell’istante in cui le cose iniziano (o reiniziano) - continua il comunicato -: ripartire dopo essere stati fermi per tanto tempo, scoprire un amore o una passione, dare il via ad una nuova esperienza, affrontare una sfida inedita... magari anche proprio iniziare a scrivere per il gusto di raccontare la propria storia! Da qui la scelta del tema: #inizio".

Regole di partecipazione

La partecipazione al Concorso Letterario è gratuita e aperta a tutti. Gli elaborati verranno suddivisi in categorie a seconda dell’età dell’autore/autrice.

Tre le categorie: Fruts e Frutis (bambini e bambine) da 6 ai 10 anni, Zovins e Zovinis (giovani) dai 10 ai 18 anni e Grancj e Grandis (grandi) dal compimento dei 18 anni di età.

Gli elaborati dovranno essere inediti, pertanto non potranno essere rifacimenti, né riedizioni modificate di lavori editi e dovranno essere redatti nella forma del racconto breve, senza vincoli di genere letterario (fantascienza, poliziesco, fantasy, sentimentale, biografico, etc.). La lunghezza dei racconti può raggiungere un massimo di 10mila battute spazi compresi.

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 10 giugno 2020, alle 12.



In allegato trovate il regolamento, che prevede modalità di partecipazione a distanza.