La libreria Friuli presenta 'Th!nk- Il suono della mente'

Giovedì 2 settembre, alle ore 18.00 presso la Libreria Friuli di Udine si terrà TH!NK, IL SUONO DELLA MENTE, una bellissima novità. Th!nk è un evento a base di brevi conferenze su diversi aspetti riguardanti la mente umana e le potenzialità delle persone: stimoli per una vita migliore e per la curiosità. Il tutto è reso ancor più speciale grazie a raffinata musica dal vivo.

Introduzione a cura di Guido Tonizzo e benvenuto musicale con gli Invisible Wave in acustico.

Interventi

Meditazione, preghiera: la mente... e oltre! Con il dott. Filadelfo La Ferla.

Esprimere ciò che si ha dentro con l'arte (e annessa presentazione del libro Esprimersi con la musica). Con il co-autore del libro Guido Tonizzo

L'importanza delle radici: dalle parole alla mente (con la dott.sa Silla Stel)

Gli interventi vengono intervallati da momenti musicali e a seguire ci sarà uno spazio "chiacchierata e domande".

Ingresso gratuito con green pass (carta verde) secondo le normative vigenti. Si raccomanda la prenotazione scrivendo a presentazioni.libreriafriuli@gmail.com.