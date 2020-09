A febbraio è uscito, presso la casa editrice ARACNE di Roma, il volume Da sistema a simbolo. La lingua slovena in Italia tra linguistica, sociologia e psicologia che offre una panoramica generale su alcuni degli aspetti linguistici, sociolinguistici e psicolinguistici che coinvolgono lo studio di una lingua minoritaria. Partendo dall’attuale situazione dello sloveno in Italia, l’opera si propone di analizzare alcuni tratti salienti che possono essere individuati in molte se non tutte le lingue minoritarie transfrontaliere europee. La prefazione è di Fabiana Fusco, professoressa ordinaria di Linguistica presso l’Università degli Studi di Udine.



Il volume è stato pubblicato dall'Aracne Editrice e realizzato in collaborazione con lo SLORI (Istituto Sloveno di Ricerche) di Trieste con il contributo finanziario dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni nei paesi limitrofi e all’estero.



La presentazione si terrà martedì 15 settembre alle ore 18 negli spazi esterni del Caffè San Marco di Trieste (via Battisti, 18). Introduce e modera la prof.ssa Marina Sbisà.



L'evento è in lingua italiana. In ottemperanza alle nuove disposizioni per la prevenzione del contagio da Coronavirus è obbligatoria l'iscrizione di tutti i partecipanti; invitiamo pertanto gli interessati a comunicare quanto prima all'indirizzo info@slori.org il proprio nome, cognome e numero di telefono e/o e-mail. In caso di maltempo la presentazione si terrà negli spazi interni con un numero massimo di 20 partecipanti – avranno la precedenza coloro che avranno segnalato per primi la propria adesione al suddetto indirizzo e-mail. Durante la presentazione il volume potrà essere acquistato presso la libreria del Caffè. Il libro è altrimenti acquistabile presso il Centro triestino del libro (Tržaško knjižno središče) in piazza Oberdan.