La lunga vita dei miti nella produzione artistica: focus su Antonio Carneo

Sarà una delle più qualificate esperte di arte del Friuli Venezia Giulia, Caterina Furlan, la relatrice della conferenza dedicata al pittore Antonio Carneo (1637-1692) in programma venerdì 11 febbraio, alle 17 e 45, nell’ex Tipografia Savio, a Pordenone.



Si tratta del secondo incontro previsto nel corso: “La lunga vita dei miti nella produzione artistica” organizzato dalla Delegazione pordenonese dell’Associazione italiana di cultura classica.

Caterina Furlan, già docente ordinario di Storia dell’arte moderna all’università di Udine, è presidente della Fondazione Ado Furlan, che persegue la valorizzazione dell’opera dello scultore pordenonese e la promozione delle arti figurative in genere.



Il tema della conferenza, in particolare, tratterà la presenza del Mito e della Storia nella pittura di Antonio Carneo, un artista di tutto rilievo nel panorama pittorico veneto-friulano della seconda metà del Seicento, ricordato da Luigi Lanzi nella sua Storia pittorica dell’Italia (Bassano 1809), come “ingegnoso e nuovo ne’ partiti delle grand’istorie”.



Il corso proseguirà le settimane successive con due conferenze dedicate questa volta alla figura di Dante realizzate in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Pordenone. La prima sarà dedicata all’analisi del legame fra l’opera del Poeta e i miti classici insieme con Gianfranco Agosti dell’Università “la Sapienza” di Roma (18 febbraio).A seguire, in programma, venerdì 25 febbraio, sarà la volta del tema legato al mare in Dante fra miti, memorie e metafore con Domenico De Martino dell’Ateneo di Pavia.Il corso “La lunga vita dei miti nella produzione artistica organizzato dalla Delegazione di Pordenone dell’AICC con il contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia, del Comune di Pordenone e della Fondazione Friuli ePunto di partenza l’approfondimento del mito inteso come tema nel quale la società può cercare le radici culturali del pensiero e una chiave di lettura della complessità dei nostri tempi.Ingresso gratuito. Per accedere alla conferenza sarà necessario esibire il green pass.