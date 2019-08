La mappa dei sogni sudamericani

Sogni raccontati da persone ritratte da sole o in gruppo, uomini, donne, vecchi e giovani con l’abito della festa o i vestiti a brandelli, su campi desolati, in riva al mare o nelle favelas. Dal 1992 al 2013, il fotografo argentino Martín Weber ha esplorato i desideri e le speranze di centinaia di individui incrociati in America Latina.



A tutti ha chiesto di scrivere con un gessetto bianco, su una piccola lavagna nera, il proprio desiderio o sogno irrealizzato. Da questo percorso fotografico è nata la Mapa de Sueños Latinoamericanos, che testimonia le condizioni di vita dei soggetti ritratti in tutto il subcontinente nei loro contesti personali, sociali e storici, capaci di rivelare l’impatto delle politiche governative sulle persone. Uno sguardo complesso sulla società, ma soprattutto un’esperienza visiva ed emotiva avvincente che abbraccia il genere umano.



La mostra, 50 immagini in bianco e nero cui l’autore si è ispirato anche per l’omonimo libro e film, è ospitata a Palazzo Tadea a Spilimbergo fino al 18 agosto nell’ambito della rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia. quest’anno intitolata ‘Sguardi differenti’. A realizzarla il Craf, che ha assegnato a Martín Weber l’International Award of Photography 2019, premio che dal 1987 viene conferito agli autori più significativi del panorama internazionale.