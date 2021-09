La maschera e l'uomo tra il Friuli e l'Africa

Chiude il 5 settembre, con una straordinaria affluenza di pubblico, la mostra Pust Dan Fang Volti, corpi e rituali: dalle maschere africane e friulane alla fotografia di Roberto Kusterle ospitata nell’Antico Complesso dei Battuti di San Vito al Tagliamento.



Una chiusura che segna anche la conclusione della Rassegna di arte contemporanea LIMINALITÀ-betwixt and between iniziata nel giugno 2020 e fatalmente stravolta nella programmazione dall’emergenza COVID-19, curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin e promossa dal Circolo ARCI Cervignano con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cervignano del Friuli, Cassa Rurale FVG, con il patrocinio di PromoTurismo FVG e la collaborazione di numerosi enti pubblici e privati.



La mostra Pust Dan Fang, che ha riunito tre componenti differenti quali le maschere del Pust (il Carnevale delle Valli del Natisone), quelle della dinastia africana Dan e il ‘fango’-creta che avvolge i corpi di Kusterle (fango in friulano diventa ‘fang’ che a sua volta richiama il nome di un popolo africano) ha rappresentato, per le curatrici, un inno alla lentezza, quasi una nuova formula magica che possa riportare alla contemporaneità l’attenzione per i misteri dei riti e delle tradizioni passate che si stanno purtroppo mano a mano estinguendo. Grazie ad un attento allestimento che ha compreso i tre piani dei Battuti, l’esposizione, realizzata in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento, ha offerto un suggestivo percorso tra maschere e caschi cerimoniali africani per riti funerari e di fertilità provenienti dalla collezione privata Sottile, le maschere tipiche del Carnevale delle Valli del Natisone realizzate da Antonio Trinco e altre provenienti dal Museo Ruttar di Clodig, e le complesse narrazioni fotografiche di Roberto Kusterle.



Una conferenza incentrata sulle tradizioni e sui riti della nostra Regione messi in relazione a quelli africani, con una attenzione al Carnevale, ai mascheramenti e ai riti del corpo nelle varie tribù. Nel rispetto delle direttive per il contenimento del contagio da Covid-19, il finissage è a ingresso libero ma con GREEN PASS e prenotazione obbligatori. SMS o su WHATSAPP al numero 338 845 4492