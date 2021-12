La memoria della terra, uno sguardo inedito sul Fvg e le sue tradizioni

Lunedì 6 dicembre alle ore 20.45 a Pordenone, in SalaGrande a Cinemazero sarà proiettato il documentario La memoria della terra, uno sguardo inedito sul Friuli Venezia Giulia e sulle sue tradizioni, firmato dalla regista e autrice friulana Roberta Cortella, storica “firma” della popolare trasmissione di Rai 3 Geo, con la fotografia di Marco Leopardi e la voce narrante dell’attrice friulana Tiziana Bagatella.



La regista, che sarà presente alla proiezione, racconta i sette ecomusei regionali in un viaggio che incuriosisce ed emoziona, occasione per scoprire il Friuli Venezia Giulia, le sue bellezze e la sua cultura attraverso testimonianze inedite e coinvolgenti. Testimonianze di artigiani locali che raccontano la loro storia, la loro passione, il sogno di poter tramandare i loro saperi.



La memoria della terra, realizzato nell’ambito di un progetto che punta a far conoscere in regione e nel mondo i sette ecomusei del Friuli Venezia Giulia, attraverso la rete delle 140 comunità aderenti all’Ente Friuli nel mondo è il frutto di un lavoro promosso dall’Ente Friuli nel Mondo, con la collaborazione degli ecomusei (Lis Aganis di Maniago, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, Val Resia, I Mistîrs di Paularo, Territori di Ronchi dei Legionari, Ecomuseo della Val del Lago di Bordano, Il Cavalîr-Cjase Cocel di Fagagna), il coordinamento organizzativo della società Salamandre delle Dolomiti Friulane, il contributo della Regione FVG - Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero, il patrocinio del Consiglio Regionale del FVG, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli e di PromoTurismo Fvg.

Ingresso libero. Prenotazione consigliata scrivendo a memoriadellaterra@gmail.com