La meraviglia di Alice a Trieste

Le premiazioni del concorso artistico dedicato ai giovani delle scuole superiori della regione promosso dall’Associazione culturale Opera Viva nell’ambito del progetto “Questa volta metti in scena… La meraviglia di Alice” si terranno venerdì 31 gennaio, alle ore 11.30, al Teatro Miela.



“Dopo le mostre scientifica e artistica di autori professionisti – afferma l’artista Lorena Matic, che ha ideato e diretto il progetto – “è seguita una ricca attività didattica, con stage, master classe e conferenze, per fornire agli studenti, in regione e all’estero, ulteriori punti di vista per la partecipazione al concorso artistico delle arti visive, che li vede protagonisti, nell'interpretare il tema del progetto con diverse tecniche: dal video alla fotografia, dal disegno all'illustrazione, dal collage alla pittura, all'arte del tessile, al mixed media, alla nuova categoria coniata quest'anno dell'interactive, cioè quei progetti – spiega Lorena Matic – che prevedono la partecipazione attiva di chi guarda, per “entrare” nell'opera. Complessivamente 12 sono le scuole superiori della regione con oltre 200 studenti che hanno partecipato al concorso, compreso il Collegio del Mondo Unito, le scuole del litorale sloveno e il liceo Freudenberg di Zurigo, che consolida la partecipazione”.



Il programma della premiazione prevede in apertura la proiezione de “Il viaggio nella Meraviglia” prodotto dalla scuola primaria di Premariacco I. Nievo; la classe seconda, coordinata dalle maestre Giuliana Fedele e Marika Fagotto, ci mostrerà cos'è “la meraviglia” per i più piccoli.

La giuria era composta oltre che dall'ideatrice Lorena Matic, da Paolo Ferluga, artista e visiting professor a uno degli stage formativi di questa edizione, Ana Papež Križaj, curatrice delle Obalne Galerije, Capodistria, Slovenia, Sabrina Zannier, direttore artistico del Festival Maravee, Fulvia Zudič, artista e curatrice del programma culturale della CAN, Pirano, Slovenia.

Oltre ai primi tre classificati di ogni categoria, la giuria ha deciso di assegnare due ulteriori premi, all'opera che meglio ha evidenziato la meraviglia generata dagli studi Leonardeschi con la meraviglia subita da Alice e l'opera che in assoluto, interpreta al meglio il concetto di meraviglia.



I premi sono gentilmente offerti, tra gli altri, dal Teatro Rossetti, Teatro Sloveno, Illycaffè, Erpac, Comune di Duino Aurisina, Museo Revoltella, Nuova Edilcolor e dalla Film Commission FVG.

Tutte le opere saranno esposte in mostra al Teatro Miela, visitabile fino al 10 febbraio, negli orari di apertura per poi proseguire in itinere al Palazzo Pretorio di Capodistria dal 13 febbraio, data in cui si inaugurerà anche la mostra TERRA E UOMO alla Galleria Medusa di Capodistria con le opere pittoriche di Paolo Ferluga e le fotografie scientifiche dell'OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale.



La 15^edizione di Questa Volta metti in scena... mette in stretta relazione la meraviglia – nel senso universale del termine – generata dagli studi e dal metodo Leonardesco che portarono alle scoperte, con la meraviglia che incontra la protagonista del racconto di Lewis Carroll – Alice nel Paese delle Meraviglie – pseudonimo del matematico Charles Lutwidge Dodgson, nel suo viaggio.



“Questa volta metti in scena... la Meraviglia di Alice”- Scoperte Leonardesche tra Cielo e Terra è ideata e diretta da Lorena Matic, promossa dall'Associazione culturale Opera Viva e si realizza grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura, con la collaborazione di Comune di Trieste; Comune di Monfalcone; Comune di Udine; Comune Città di Capodistria; Obalne Galerije Piran; CAN Comunità autogestita della Nazionalità Italiana Pirano; Fondazione CRTrieste; INAF Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Trieste; OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale; Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo di Udine; Bonawentura - Teatro Miela; Cooperativa Sociale Volta.