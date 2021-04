La mostra Antichi Abitatori delle Grotte in Friuli si ripresenta al pubblico

Vi ricordate la mostra Antichi abitatori delle Grotte in Friuli, in Castello a Udine, aperta poco prima che venisse istituita la Zona Rossa? L'esposizione sarà presto riaperta al pubblico, ma nel frattempo il Museo Friulano di Storia Naturale organizza un incontro a cura di Paola Visentini, curatrice della Mostra, che illustrerà il percorso dell'esposizione, fornendo tra l'altro indicazioni utili a una visita.



La dott.ssa Visentini approfondirà gli argomenti cui è dedicata la mostra: saranno presentati, in particolare, i nuovi dati sulla frequentazione antica nelle Valli del Natisone a partire da 13.000 anni fa, con uno speciale focus sul III millennio a.C., quando gruppi umani utilizzavano le grotte per mettere al riparo gli animali o nei loro percorsi di caccia, di fienagione, di ricerca delle materie prime, di attività fusorie o ancora per compiere rituali funerari.



Si tratta di un intervento organizzato nell'ambito di un corso per insegnanti che eccezionalmente sarà aperto al pubblico, pertanto avrà quindi un taglio didattico.



L'incontro si terrà on-line, martedì 27 aprile, dalle 17 alle 18. Questo il link per accedere all'incontro: https://comuneudine.webex.com/comuneudine-it/j.php?MTID=m221ac4e988a416871e2c497109363e4c e questa la password che vi chiederà il programma: MFSN



Sarà possibile interagire con la relatrice e porre domande. In caso di difficoltà d'accesso scrivere a info.mfsn@comune.udine.it, o chiamate il n. 0432173215.

L'evento sarà registrato ma non immediatamente disponibile.