La Notte dei Classici al Paolo Diacono di Cividale

Il Liceo classico Paolo Diacono di Cividale aderisce alla ‘Notte nazionale dei Classici’, in programma venerdì 6 maggio dalle 16 alle 22. Si tratta di un’importante iniziativa promossa per richiamare l'attenzione delle famiglie sull'importanza della formazione umanistica e delle competenze trasversali sviluppate grazie allo studio delle lingue e delle culture antiche, in un approccio che valorizza lo stretto legame con i beni archeologici e storico-artistici. Una serata speciale per celebrare l’inossidabile attualità della cultura degli antichi, che si svolgerà in contemporanea in oltre trecento licei classici italiani.

Quest'anno l'evento si svolgerà in presenza nell'Aula Magna e in altri locali dell’Istituto, in piazza Foro Giulio Cesare 12, per offrire, in primo luogo agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, un ricco ventaglio delle attività svolte dagli allievi del biennio e del triennio in varie discipline: riscrittura di miti classici, presentazioni multimediali, rassegna per immagini di manufatti artistici, letture di testi poetici in italiano e in greco antico, intermezzi musicali, interventi di ex-allievi che hanno scelto e proseguito con successo i loro studi in diversi ambiti del sapere (linguistico- letterario, economico-giuridico e scientifico- tecnologico).

In breve, gli studenti si esibiranno in una serie di performance legate ai loro studi a dimostrazione di come l’offerta formativa del classico sia molto vivace e di come gli studenti possano acquisire abilità e competenze piuttosto ampie.

La Notte dei Classici è un’iniziativa nazionale nata da un’idea del professor Rocco Schembra, docente di Latino e Greco al Liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT), che ha catturato, fin dalla prima edizione, l’attenzione dei media e ottenuto l’approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione. L’evento ha visto crescere notevolmente il numero di licei aderenti, anno dopo anno.