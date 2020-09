La Patrie sot dal tei fa tappa a Risano e Spilimbergo

Arriva questa settimana a Risano e a Spilimbergo la serie di incontri che “La Patrie dal Friûl”, unico giornale tutto in friulano, propone nei paesi per presentare nelle piazze gli ultimi numeri e riabbracciare i suoi lettori dopo il lockdown per una riflessione aperta sull’identità del Friuli di oggi e di domani. Gli appuntamenti hanno il titolo "La Patrie sot dal tei" (“La Patrie” sotto il tiglio) perchè il tiglio era l'albero sotto cui si riunivano anticamente i capifamiglia delle vicinie per discutere i problemi e prendere le decisioni che riguardavano il loro paese.



Domani, mercoledì 2 settembre, l’appuntamento sarà a Risano di Pavia di Udine a Villa Orter alle 18.30. Sono previsti gli interventi del direttore e del presidente de “La Patrie”, Walter Tomada e Andrea Valcic, e di Diego Navarria, già presidente dell’Assemblea dei sindaci della Comunità Linguistica Friulana. Spilimbergo ospiterà l’incontro giovedì 3 settembre alle 18 nel cortile della biblioteca “Bernardino Partenio” di via Piave 2 e a Valcic, Tomada e Navarria qui si unirà anche Gianni Colledani, operatore culturale e direttore del “Barbacian”, la rivista di storia, arte e cultura della Pro Spilimbergo, presidente dell’Ute e soprattutto uomo di scuola. Ed è proprio alla scuola e alla difficile ripartenza che ci attende a settembre che è dedicato il focus del numero di agosto de “La Patrie”, che ospita interventi di Dino Del Ponte, Silvana Schiavi Fachin e Elena D’Orlando per analizzare I margini di “autonomia” che è possibile introdurre nel nostro modello di istruzione.



“Ringraziamo i Comuni che quest’estate hanno aderito alla nostra richiesta di portare in piazza una discussione aperta sul nostro Friuli. Lo facciamo – spiega il presidente della “Patrie”– a partire dagli articoli che proponiamo ogni mese con focus sull’economia, l’ambiente, l’istruzione, la cultura e il rapporto dei friulani con la loro terra, inteso come salvaguardia delle loro produzioni agricole di qualità, ma anche della loro identità”.L'unico giornale tutto in friulano, che l'anno prossimo compirà 75 anni ma gode di ottima salute (come si nota dai 26 mila iscritti alla sua pagina Facebook), già nel momento più duro della quarantena aveva voluto manifestare vicinanza al pubblico confinato in casa mettendo in chiaro gli articoli dei primi numeri dell’anno. Ora, la possibilità di ritrovarsi anche fisicamente, pur con tutte le cautele, offre un’ulteriore occasione per riflettere insieme su fatti e personaggi della nostra terra grazie alla disponibilità delle amministrazioni e di molte realtà del territorio.. Prossimi appuntamenti l’